藝人陳嘉倩前日身穿旗袍拍攝短片，並分享至社交網。片中她為了配合造型，走起路來婀娜多姿，盡顯玲瓏曲線，特別其黃蜂腰甚是煞食。

不過，陳嘉倩將出色的短片效果全歸功於攝影師，她留言：「用手機都拍到電影感，果然係一刻時光攝影大師。」網民對其罕有的古典美人造型狂派Like，指她無論甚麼造型都一樣又靚又索。