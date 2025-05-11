祖兒敦煌沙漠獻Sing 深感渺小

樂壇天后容祖兒於內地亮相音樂活動，在敦煌沙漠中獻唱，美景加靚聲，獲網民大讚一絕！至於和祖兒同屬英皇娛樂的惠英紅，近日為勇奪內地華表獎影后大搞慶功宴，祖兒亦有拍片道賀。

歌手容祖兒早前參與在內地敦煌舉行的「汽水音樂派對天空之下」活動，該活動以「青春的海市蜃樓」為主題，通過音樂展現大漠文化魅力。除了祖兒之外，還有歐陽娜娜、符龍飛、艾熱等共同表演，現場氣氛高漲。

祖兒一口氣獻唱了多首歌曲，包括《煙霞》、《空港》及《沒關係》，穿着一身素色衣裳的她，演出時帶點飄逸的感覺，站在敦煌沙漠中獻聲，意境十足，難怪網民以「沙漠中的綠洲」來形容其歌聲。祖兒亦很享受今次演出，她謂：「很享受這樣的氣場，今天我在天空之下，感受到人其實真的很渺小，甚麼是大不了的事情呢？所以我唱《沒關係》這首歌，我也覺得自己特別的放鬆，特別是溫柔、釋然。」

拍片賀惠英紅封后 祖兒雖然工作忙碌，但亦不忘關心身邊人，與她同屬英皇娛樂的惠英紅，早前勇奪內地華表獎影后，成為香港首位獲此殊榮的女星。英皇老闆楊受成為此大搞慶功宴，更率領出爐金像影后衛詩雅、泳兒、周家怡、伍詠薇和何珮瑜等到場道賀，場面熱鬧！而祖兒雖然未能到場，但仍聯同謝霆鋒、古巨基等拍片送上祝賀，令惠英紅感動不已！