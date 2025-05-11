娛樂

吳家忻不愁寂寞 峇里歎世界

吳家忻到了峇里歎世界，優哉游哉十分寫意。 吳家忻到了峇里歎世界，優哉游哉十分寫意。
吳家忻到了峇里歎世界，優哉游哉十分寫意。
藝人吳家忻去年底宣布與富三代「百億筍盤」馬桂烽分手，豪門夢碎，不過她回復單身後生活依然精彩，近日便到了印尼峇里島旅遊，並在社交網晒多張旅行靚相，幾乎全程都以泳衣示人，其中一張對鏡自拍照，穿上車厘子印花圖案比堅尼的她，大方展示身材線條，全身零贅肉兼有腹肌，加上事業線乍現，相當養眼。
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