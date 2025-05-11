陳瀅香閨 自出自入？ 周嘉洛：暫時係好好朋友

無綫上位小生周嘉洛昨日出席《愛•回家》節日活動，開腔回應自由進出緋聞對象陳瀅家一事，更聲稱雙方暫時是好好朋友！而適逢母親節將至，劉丹分享孫女趣事，卻避談前媳婦楊冪。

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》昨日在荃灣舉行「共迎母親節」活動，劇中30多位演員劉丹、滕麗名、呂慧儀、古佩玲、周嘉洛及譚輝智等出席，眾人在台上大玩遊戲，又送出多朵鮮花，現場氣氛熱烈。

問到周嘉洛已經很久沒有出現，他就表示：「都唔係呀！經常都有行吓街。（同邊個行？）工作夥伴又有，不過主要自己行。（冇叫陳瀅陪你？）完全冇，點解咁諗嘅？（之前影到你去佢屋企！）一大堆人去佢屋企玩。（但係話你自出自入。）佢哋係咁講，但事實唔係咁。（咁你有冇單獨去佢屋企？）冇！（有冇發展機會？）暫時係好好朋友。」

譚輝智提前慶佳節 適逢今日母親節，譚輝智透露因今天要觀看《中年好聲音3》決賽，所以上星期已經與太太、妹妹、外母等一班母親慶祝，更大讚決賽7強每個都很強，十分期待在啟德新場館聽他們演唱。而劉丹則分享每次過節都會收到孫女的畫作，但當被問到孫女會不會向媽媽楊冪講母親節快樂，劉丹則避答：「唔好問呢啲。」