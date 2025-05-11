從無人問津 到登陸啟德 五月天廁紙變天團 感激任賢齊提攜

台灣天團五月天來港開騷，履行與歌迷的五月之約。主音阿信自爆出道初時在香港沒有人氣，更被取笑是五月花廁紙，多得前輩任賢齊提攜，才能一步步走到啟德主場館，他還表示將來就算人氣下滑在茶餐廳開騷，都希望歌迷前來捧場。

天團五月天前晚在啟德主場館舉行《[#5525 回到那一天] 25周年巡迴演唱會》頭場演出，獲前輩任賢齊（小齊）現身捧場。五月天施展渾身解數，獻唱《戀愛ing》和《派對動物》時，阿信、怪獸和石頭走到台下與觀眾近距離接觸，引起哄動，瑪莎更賣力唱到爆汗，需要坐低邊唱邊抖抖。

演唱會加插點唱環節，5位成員和觀眾互動時笑料百出。瑪莎選中坐山頂位的女歌迷點歌，由於雙方距離遙遠，他們沒有聽清歌迷在說甚麼，僅聽到是8個字，阿信笑言：「我聽到『哈哈哈哈哈哈哈哈』，是周杰倫的《雙節棍》嗎？」相當搞笑。不少歌迷有備而來，手舉大張點唱紙，又有人自製帶有冠佑肖像的雞仔圖案，其他成員看見即取笑冠佑是「小雞」，冠佑沒好氣說：「照片不能亂用。」

堅守約定 唱到80歲 阿信自爆為了赴五月之約，已10年沒有跟媽媽度過母親節，又特別感謝前來捧場的小齊，他指當初五月天來香港時沒有人認識：「還問是否廁紙『五月花』。」阿信感謝小齊幫忙宣傳，令樂隊慢慢累積人氣，他說：「冇這位天王，帶不到五月天來到這裏。」又直言下次想做小齊的演唱會嘉賓，為他伴奏。

當晚阿信特別感觸，指五月天曾在香港很多地方開唱，包括酒吧、主題公園、紅館、海濱，現在來到啟德，雖然場地改變，但五月之約沒有變：「一同經歷風雨，五月之約是最珍貴的紀念，最重要的承諾，希望明年、後年、大後年，一直唱到80歲。」又續稱：「有一天若不再有這麼多人喜歡，或許在香港的街頭或茶餐廳，大家仍記得就來，五月之約還在。」