難忘最後一次通電話 范瑋琪被寸寫錯好友乳名

小S為了安慰媽媽而發起群星思念大S活動，大S生前閨蜜范瑋琪在社交網寫下對大S的思念：「還記得在最後拔掉呼吸器之前，我們通上了最後的一通電話，我們大家為你禱告，希望你能安息主懷！」身為基督徒的她深信「你已經去了更好的地方，相信未來我們會在天家相聚」。怎料她圖文並茂的發文，卻被網友捉到錯字，將大S的乳名「珊珊」誤寫成「姍姍」，被寸「25年好朋友連名字都寫錯」、「傻眼……連珊都寫錯，你到底還想幹嘛？」事後范瑋琪立刻改正錯字。

范瑋琪難忘跟大S的所有「第一次」，包括第一次見面、一起逛街、一同遊日本：「回想這這25年來，都是很多很美好的回憶，在我心目中，珊珊是個非常堅強的女生，但她也有脆弱的一面，當她脆弱的時候，我們不會刻意觸碰，姊妹們都懂的給予遠遠的關心以及陪伴，也是對她最好的方式。」

今年徐媽媽面對喪女後的第一個母親節，范瑋琪鼓勵徐媽媽「要堅強要勇敢，我們都在」，並寫下「珊珊～我們會永遠永遠的想妳」，文末還加上一顆大愛心，表達對已故摯友的愛與不捨。同樣是大S好友的范瑋琪老公陳建州（黑人），發文讚大S的善良影響到身邊的朋友：「大S從小就展現出對弱勢群體的關懷，記得我們高中時期每次的行程，都是我騎着摩托車，載着她去買飯菜、飯盒和保暖衣物，然後送給那些獨居的老人們。」