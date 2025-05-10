金秀賢追加起訴金賽綸遺屬 元斌冇見過舉報人

韓片《殺手代父》女星金賽綸於今年2月16日自殺離世，遺屬日前透過短片平台「橫豎研究所」主持金世義召開記者會，又公開聲稱是死者生前的錄音，指女方未成年已跟男星金秀賢發生性關係，又指金秀賢的事務所Gold Medalist欲收買持有錄音的舉報人A某被拒後，對方在美國遇襲，聲稱案件已由美國聯邦調查局（FBI）調查，更怒斥金秀賢一方疑買兇殺人。不過，Gold Medalist昨日發聲明怒斥金世義所言全屬無稽之談，其律師團隊已追加起訴金世義及遺屬損害名譽及誹謗罪。

而金世義聲稱A某妻子曾傳錄音短訊給他，感謝在今次事件中給予援助的《殺》片男星元斌。有韓媒向神隱多年的元斌求證，相關人士回應稱不知道是否真有舉報者此人，亦不知道對方妻子說要感謝元斌的理由，但元斌沒見過所謂的舉報人，對於之前有傳元斌曾給巨額葬儀費及撫恤金予遺屬，相關人士亦澄清元斌除了參加葬禮及附上帛金之外，便沒給予故人其他幫助，又謂不希望再出現與他相關的奇怪消息。