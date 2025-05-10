緋聞升溫 點止慶生！ 湯告魯斯陪「邦女郎」放狗洩「蜜」

荷里活影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）連日來身處亞洲地區宣傳新作《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible–The Final Reckoning），而近日網上流傳他與緋聞女友Ana de Armas一同放狗的照片，即令緋聞急升溫！

湯告魯斯的感情生活一直備受各界關注，近期瘋傳他與「邦女郎」古巴性感女星Ana de Armas搭上，經常被狗仔隊偷影到出雙入對。雖然有關方面否認2人拍拖，堅稱他們只是工作關係，但「紙包唔住火」，近日網上流傳他們早前於英國倫敦行公園放狗的照片，見穿上便服的靚佬湯與Ana由兩名保鏢及一名女友人陪同下行公園，而當時Ana的愛犬Elvis亦在場，靚佬湯更被影到手執一包狗糧準備餵狗，他們邊行邊交談。拍片者留言表示：「你身在倫敦……希望撞到Harry（Harry Styles）……但意外地……無意中卻撞到湯告魯斯出現。」據知靚佬湯身在倫敦除了為Ana慶祝生日之外，他亦與Ana一同出席圈中好友碧咸（David Beckham）上周六晚於當地舉行的50歲生日派對，據知為了掩人耳目，他要「偷運」Ana入會場。

現身首映禮搶晒Fo 而近日身在亞洲宣傳新片的靚佬湯前晚與片中一眾拍檔現身韓國一間戲院舉行的《職》片首映禮，他的出現即成為大批粉絲的焦點，他繼續發揮「貼地本色」與眾Fans握手自拍問好，期間有Fans向他大送禮物。戲院內，導演Christopher McQuarrie亦拎起手機與眾拍檔及觀眾自拍大合照，場面熱鬧。

另一方面，靚佬湯的澳洲影星前妻妮歌潔曼（Nicole Kidman）日前破天荒以短髮造型現身《大都會藝術服裝學院年度慈善晚宴》（MET Gala）嚇親不少人，但原來她是戴了假髮，前晚她回復長髮Look現身在美國德州舉行的年度《鄉謠音樂學院頒獎禮》（ACMA），她的歌手老公Keith Urban於頒獎禮上獲頒「三重王冠獎」以表揚他在鄉謠樂壇的驕人成績。