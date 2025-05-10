張家輝重返公仔箱 掀惡鬥

影帝張家輝相隔20年再拍電視劇，他夥拍內地小生曾舜晞、胡杏兒及鮑起靜等演出的刑偵懸疑劇《芻狗之血》將於今年推出。昨日，劇組釋出首支預告片，雖然只是粗略介紹人物角色，但張力十足，充斥着爆破及飛車場面。其中，老妝打扮、飾演法官的家輝用槍指頭，杏兒則幾乎素顏出鏡，位位演員都表現落力。