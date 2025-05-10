娛樂

許瑋甯孕後首露面

許瑋甯扮靚靚開工，未有提及大肚一事。 許瑋甯扮靚靚開工，未有提及大肚一事。
許瑋甯扮靚靚開工，未有提及大肚一事。
現年40歲的台灣女星許瑋甯，2021年閃嫁老公邱澤後，早前被爆懷孕4個月，但她保持低調，於喜訊曝光後一直沒有正式回應，至近日終首度「蒲頭」，在社交網上載一張工作側拍。相中的她化上精緻妝容，身穿一件做工精細的黑色上衣，白皙頸部戴有銀色頸鏈，加上耳飾點綴，整體氣色不俗。
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