《中3》冠軍路現暗湧 趙浚承被揭曾戀陳靜 否認放料博宣傳

陳靜

傳是《中年好聲音3》內定冠軍的前男團Square成員趙浚承，已婚兼育有一子，形象討好，怎料決賽前夕驚爆曾是「宅男公敵」，與性感女神陳靜有過一段情，更有親密照流出，未知對他問鼎「歌王」是助力還是阻力呢？

無綫歌唱節目《中年好聲音3》將於本周日假啟德體藝館舉行《登峯之戰》決賽，最後7強趙浚承、張與辰、黃博、李金凱、陳芷盈、劉洋與占士丁丁勢均力敵，當中趙浚承因暖男形象及俊朗外表被睇高一線，更傳是內定冠軍，怎料突然爆出他婚前曾與性感女神陳靜拍拖，更有親密照佐證！

網民指出2011年，他以男團身份出道不久即「私有化」陳靜，陳靜曾指兩人再見亦是朋友，信任舊愛不會借親密照做宣傳。對此，趙浚承表示雙方僅維持短暫情侶關係，大讚前度是好女仔，怪自己不懂珍惜，對於被指是流出密照的嫌疑人，他強調：「分手後怕勾起回憶，已經刪除晒啲合照，之前嘅嘢亦收埋晒，將呢段感情封箱。」

「暖爸」形象拉票 這段舊情會否影響趙浚承登上冠軍之位還是未知數，但在節目《決戰前夕》中，他再以「暖爸」人設表示參賽最大動力來自家人，尤其是兒子：「我想畀佢睇到爸爸好努力去做一件事，對於自己到呢刻都冇放棄，仲有得唱歌，都覺得好好彩。」

其餘參賽者方面，被封「男大魔王」的張與辰直認心情忐忑；「女大魔王」黃博則希望賽前有覺好瞓：「希望內心平靜啲去享受舞台，無論名次幾多，我覺得我都已經贏咗！」又指父母提前來港打氣；李金凱直言沒想過他的歌能感動人；陳芷盈則自爆想過退賽。