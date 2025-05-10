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曾淑雅拍孕照 啟動新挑戰
曾淑雅成為美麗孕婦的典範，不少網友讚不絕口。
懷着第二胎的藝人曾淑雅（Jumbo）已進入30周孕晚期，她留言：「神奇的懷孕之旅，踏入第7個月，為肚肚的小女兒留一點小紀錄。」Jumbo特別拍了一輯美麗孕照留紀念，穿上黑色露肩裙，凸顯肚子又圓又大，卻難得的長胎不長肉，沒有半點水腫，美艷如昔，她就表示：「媽媽的挑戰開始。」期待着新生命的來臨。
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