網上互動 有求必應 霆鋒用愛撐粉絲 張敬軒歌聲做賀禮

歌手謝霆鋒向來寵粉，不時與粉絲互動，又有求必應。近日便有一位歌迷因病入院，期間為看其演唱會堅持出院，目前病情反覆仍留院治理，霆鋒獲悉後即在網上留言替對方打氣，非常有愛。另外，他的同門張敬軒亦一樣愛錫歌迷，最近有網民為好友婚禮召喚成功，軒仔自創歌詞與主唱送上祝福。

謝霆鋒早前在啟德主場館舉行一連4場《Evolution Nic Live進化演唱會》，雖然已完騷多時，但餘溫未退，更有不少人表示患上「謝霆鋒演唱會後遺症」，仍在網上洗版式討論。當中有網友私訊霆鋒，透露男友有病在身要留院治理，但為看霆鋒演唱會堅持出院，完騷後回到醫院繼續治療，現時病情反覆仍然留醫，故該網友希望他能夠為其男友打氣。而霆鋒看到這段訊息後，即在限時動態公開發文喊話：「呀耀（該網民男友名字）加油！」網民都大讚男神很有愛，更有不少人加入為該名粉絲集氣，祝願他早日出院。

搞笑歌詞 祝賀新婚 另外，同樣出名貼地親民的歌手張敬軒，不時都愛與粉絲互動，近日有網民嘗試召喚他，希望他為即將舉行婚禮的朋友送上驚喜，結果成功召喚，張敬軒按對方要求祝福一對新人。諗頭多多的他豈會甘於平凡，就創意滿滿將《奇妙恩典》二次創作歌詞，且歌名改為《奇妙恩典之新婚快樂》，並親自主唱：「祝你個friend，新婚快樂，你問吓佢諗清楚未？一唔小心就分身家，唔好搞三搞四，總之要乖乖就幸福。」

雖然旋律與歌詞完全不夾，但效果極之惹笑，連他唱至中段都被自創的歌詞搞到忍不住笑了出來。當收到偶像這份厚禮後，成功召喚的fans開心留言：「笑到黐線，多謝你，聽日就喺婚禮現場播呢段畀佢聽。」不少網民亦認同好笑到癲，並指張敬軒「聽得出你好用心忍笑」。