蔡嘉欣遊意國化身女神

「拜金港姐」蔡嘉欣婚後繼續享受人生，不時周圍飛放眼世界。她今次飛到意大利百年小鎮萊切感受文化氣息，這裏有着南方佛羅倫斯之稱，濃濃文藝復興氣息。她更到入選全球最佳50間酒店之一的酒店歎世界，享受美食之餘，見她穿上白裙化身女神，沉浸當地古典氛圍，美得不可方物。