自爆貪偏門攻跨欄 阿嬌撐母校運動會 為師妹打氣
鍾欣潼近期「玩失蹤」，日前突然返港，原來應邀出席母校的運動會，當年是田徑隊成員的她，主攻跨欄項目，笑言貪夠偏門，席間她又寄語師妹們要珍惜短短幾年學校生活，更謂：「出到社會就係另一回事！」
藝人鍾欣潼（阿嬌）現時長駐內地，更移居北京居住，就連之前大師兄謝霆鋒於啟德開演唱會，英皇拉大隊到場，都不見阿嬌蹤影。日前阿嬌終於由內地返港，原來是為母校舉行的運動會擔任特別嘉賓，當日她盛裝打扮，由老師陪同下進場，期間有講有笑，心情大靚，之後她更為運動會主持開幕儀式，又於看台為師妹們打氣。
珍惜校園生活
不說不知，原來讀書時期的阿嬌是運動健將，主力玩跨欄，她於運動會上分享當年在學校的點滴：「我嗰陣喺學校係田徑隊嘅，我係望社嘅副社長，我好Enjoy喺學校跑嚟跑去，同啲同學一齊鍛煉，希望各位同學都珍惜短短幾年嘅學校生活，因為出到社會就係另一回事，希望大家今日都好好咁比賽，我記得以前要練啦啦隊口號，有一句叫『勝不驕，敗不餒』，大家都要加油。」她又指以前每次運動會都在九龍城運動場舉行，完結後就會跟同學仔一齊食嘢，又笑言：「嗰陣同啲同學仔一齊係幾開心嘅！」在旁的經理人Mani問她當年為何會選擇跨欄時，阿嬌說：「因為嗰陣冇人跨欄呀！我比較鍾意一啲偏門啲嘅，每個小息我都會拎個欄出嚟喺操場度跑，雖然個操場唔係好大，但都幾開心。」
阿嬌昨日已旋即返回北京，一身全黑打扮，戴上口罩的她來去匆匆，香港粉絲為見多她幾面，都有撲去送機，期盼下次再見。
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