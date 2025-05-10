自爆貪偏門攻跨欄 阿嬌撐母校運動會 為師妹打氣

珍惜校園生活

不說不知，原來讀書時期的阿嬌是運動健將，主力玩跨欄，她於運動會上分享當年在學校的點滴：「我嗰陣喺學校係田徑隊嘅，我係望社嘅副社長，我好Enjoy喺學校跑嚟跑去，同啲同學一齊鍛煉，希望各位同學都珍惜短短幾年嘅學校生活，因為出到社會就係另一回事，希望大家今日都好好咁比賽，我記得以前要練啦啦隊口號，有一句叫『勝不驕，敗不餒』，大家都要加油。」她又指以前每次運動會都在九龍城運動場舉行，完結後就會跟同學仔一齊食嘢，又笑言：「嗰陣同啲同學仔一齊係幾開心嘅！」在旁的經理人Mani問她當年為何會選擇跨欄時，阿嬌說：「因為嗰陣冇人跨欄呀！我比較鍾意一啲偏門啲嘅，每個小息我都會拎個欄出嚟喺操場度跑，雖然個操場唔係好大，但都幾開心。」