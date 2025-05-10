娛圈單打：玉女疑做狐狸精 大婆最強的反擊

25歲日本玉女永野芽郁，同40歲人夫、《大叔的愛》「春田田」田中圭連環被爆料有姦情。繼《週刊文春》第一炮刊出二人猶如熱戀情侶般嘅十指緊扣、頭貼頭蜜照後，日前再有二人肉麻Line對話流出嘅第二炮，包括永野芽郁挑逗謂「我屋企張床好適合你」，田中圭秒回「因為有芽郁嘅味道」，令人大開眼界！

之不過，既然第一炮打死唔認，冇理由第二炮先嚟承認，呢對疑似姦夫淫婦始終唔認有不倫關係，但從流出嘅對話可見，二人自第一炮被踢爆後依然冇斬纜，仲夾晒口供睇吓點樣隱瞞事務所！睇嚟兩位唔似逢場作戲，係真愛喎！

嗱，真唔真愛仲係後話，眼前嘅危機點拆，真係諗到雙方事務所頭都大埋！除咗道歉，都唔知講乜好！最搞笑係田中圭事務所嘅回應，不忘補上一句「本事務所也希望相信田中所說的話」，更附上一幅跪求圖！田中圭事務所老闆係小栗旬，而小栗旬滾紅滾綠嘅前科仲厚過電話簿，自然對田中圭「十分理解」。

外界又諗嘞，究竟邊個會掌握二人手機對話？順理成章推算，當然係大婆田中廣美！呢位大婆本身亦係演員，同田中圭拍劇撻着並且奉子成婚，至今育有兩女。婚後田中廣美淡出藝能界相夫教女，可惜老公唔生性，非常爛飲，經常闖禍，亦不時跟其他女演員傳緋聞，老婆一直咬咬牙忍一忍就算。

殊不知永野芽郁極度進取，同田中圭發展至半同居，甚至想取代大婆地位做正印！是可忍孰不可忍，大婆終於復仇大反擊！日前仲傳出佢即將對永野索取精神賠償！睇嚟呢齣戲未完，花生有排食呀！