遇崔始源誘惑過檔 姜濤自爆剩3年合約 Edan力撐12子共進退

組合MIRROR成員姜濤早前孖「妹豬組」成員赴韓拍攝團綜，遇上韓星崔始源當眾表示想與他們簽約，姜濤即自爆跟公司只剩下3年合約，令粉絲擔心組合會解散。對此，Edan昨日出席活動時直言會將組合放在第一位，希望12子繼續同行。

男團MIRROR的「妹豬組」成員姜濤、Anson Lo、Edan和Jeremy早前到韓國拍攝綜藝節目《呂濤米Lo Seoul》，與韓星崔始源見面，期間對方笑言要簽他們成為旗下藝人，姜濤即高興得自爆和公司尚有3年合約，身旁的經理人花姐聞言笑指他們忘恩負義，始源當刻才反應過來花姐是他們的經理人，即上前輕攬她一下。怎料花姐獲男神一攬後，即高興到即時轉軚，對鏡頭表示自己也要過檔，場面搞笑。

不過，節目播出後卻令一眾粉絲擔心MIRROR會解散，對此，Edan昨日出席活動時，坦言有看到網上討論，指各成員簽的合約也有年期，又搞笑謂稍後會再跟始源洽談簽約，有好消息會通知大家。

組合放在首位 Edan坦言自己最希望MIRROR可以永續，大家共同進退，又表示成員之間並未有談及續約問題。問他完約後會否想簽電影公司，向影壇發展？Edan表示要拍電影也不一定要簽給電影公司，現時的公司在劇集、電影、綜藝節目和音樂方面也有給予機會，強調自己的首選仍是MIRROR，認為12子能走到今天相當難得，笑指若真的有成員不續約，會盡力「掹」住對方，但亦明白各人也有自己的考量，會選擇尊重對方。他又透露稍後會離港幾個星期進行拍攝，並已開始準備個人演唱會，希望今次帶給觀眾有所成長的感覺。