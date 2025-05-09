暗撻廣瀨愛麗絲斷正 赤西仁嬲爆開火

日本女星廣瀨鈴的30歲家姐廣瀨愛麗絲，去年與男團SUPER EIGHT成員大倉忠義分手，她昨日被爆出新戀情，撻着前組合KAT-TUN的失婚舊將赤西仁。

廣瀨愛麗絲去年春天被爆與大倉忠義分手，男方今年初閃娶圈外人奉子成婚，不過向來異性緣強勁的愛麗絲亦不愁寂寞，隨即另覓新歡。

而40歲的赤西仁於前年聖誕節，失驚無神宣布與育有一對仔女的女星黑木美沙結束11年婚姻，近年將事業重心轉回日本。他夥拍男星小栗旬與韓國女星韓孝珠合演的串流劇《浪漫匿名者》未上架，就率先爆出新戀情。

有望隨時閃婚 據知赤西仁與愛麗絲於今年2月經朋友介紹，3月開始拍拖，雖然女方忙於趕拍熱播劇集《為什麼是我來神說教》，但仍抽時間互訪對方寓所見面。本月1日晚上，兩人撐枱腳食日式火鍋斷正，3日後，再被拍到雙雙離開愛麗絲的寓所後行超市開心掃貨，兩人的左手無名指上戴着同款戒指，親密關係不言而喻。據愛麗絲的熟人透露，兩人性格十分合拍，有望隨時閃婚。

報道曝光前，赤西仁深夜於社交網嬲爆留言，批評記者刊登報道前根本沒有向他求證，直言內容真假難分，還寸爆呼籲網民不要浪費寶貴金錢購買該雜誌。