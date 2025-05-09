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王麗嘉夏威夷慶生晒長腿
藝人王敏德與名模馬詩慧的二女王麗嘉，有着「10頭身」超模身材及34D豐滿上圍，不時在社交網大派福利！日前迎來30歲生日的她，特意去夏威夷慶祝，換上色彩繽紛的比堅尼，大晒逆天長腿及纖纖小蠻腰，春光無限。
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