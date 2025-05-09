《歌手》10周年發英雄帖 關心妍報名挑機 G.E.M.隨時踩場

內地歌唱比賽節目《歌手2025》將於本月16日正式播映，部分歌手已到長沙展開錄影，之前有指名單包括陳楚生、單依純及白舉綱等，被批評陣容大不如前，未如去年那英、孫楠等夠分量。而今次節目大玩新意思，呼籲擁有才華的音樂人「揭榜」，向在線陣營發起挑戰，當中香港歌手關心妍先行報名挑機，其餘還有內地歌手何潔及孟美岐等，玩味十足。

關心妍今年3月推出國語單曲《少一個人》，之後舉行22周年巡唱，首站佛山場門票甫開售即秒殺，接着東莞、江門、天津等場次亦反應熱烈。前日她在內地社交網Po出自彈自唱短片，宣布參加《歌手2025》揭榜挑戰，連歌手鄧紫棋（G.E.M.）亦留言支持，此舉令網民猜測G.E.M.可能趁今年《歌手2025》10周年之際重返節目，隨即引起熱議。關心妍在片中表示，她出道是從歌唱比賽起步，已發行超過16張專輯：「希望繼續挑戰自己，與出色的歌手們一同合作、互相學習，實現歌手之路走得更遠的夢想。」

孟美岐擔心唔夠班 至於2016年以「宇宙少女」身份出身的孟美岐亦前來揭榜，她表示從沒想過有機會跟這個節目有聯繫：「這個令人敬畏但又忍不住期待的舞台！總覺得自己還不夠好，甚至連晚上做夢都是這個事情，這一次我要勇敢地邁出這一步，我來報名啦！」