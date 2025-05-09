中娛星動：高原開工需吸氧 楊紫雪地捉犯 狼狽仆低

內地女星楊紫近年劇接劇，近日現身青海為新劇開工，由於要在高海拔地方拍攝兼講藏語，對她而言絕對是一次大挑戰！日前，她於雪地拍戲更不慎跣低，吃盡苦頭。

女星楊紫上月拍畢劇集《家業》後，近日轉到青海為另一大型劇集《生命樹》開工，並與胡歌及李光潔等亮相開鏡儀式。楊紫在劇中飾演藏族執法人員，要接受多個挑戰，當中包括在雪崩下追捕犯人，以及講藏語對白等。日前，她被拍到穿上厚衣、戴上絨毛帽在雪地上奔跑，由於雪地濕滑非常跣腳，楊紫一度仆低，要爬起來再跑，體力消耗相當大，加上劇集於海拔4,500米以上的無人區實景拍攝，據悉楊紫曾一度出現高原反應，需邊吸氧邊背台詞，相當辛苦。

胡歌準備再演古裝 因劇集屬大女主劇，胡歌在《生》劇中只是特別演出，戲份不算十分多，不過，有指當他完成此劇後，便會接拍另一部大型劇集《風禾盡起張居正》，該劇改編自曾獲「茅盾文學獎」的小說《張居正》，並由《如懿傳》幕後班底打造。今次將會是胡歌繼2015年《琅琊榜》後再演古裝劇，不少網民大呼期待！

另外，一向深受廣告商歡迎的楊紫，日前為飲品拍攝廣告，以3個不同造型盡顯美態，其中束起頭髮配花朵髮飾，拿着傘子的造型更是仙氣十足，贏得不少好評。