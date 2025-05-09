娛樂

Aka放「峰」吸正能量

Aka外遊叉電，吊帶Top襯熱褲出擊！ Aka外遊叉電，吊帶Top襯熱褲出擊！
Aka外遊叉電，吊帶Top襯熱褲出擊！
藝人趙慧珊（Aka）最近快閃到陽光與海灘的熱帶地方，極速叉電。一直勤力做運動的她身形弗到漏，在椰林樹影、藍天白雲下，以沙灘裝吊帶Top晒「咪咪」，加上熱褲，認真Hot爆！皮膚白滑夠晒吸睛的Aka也要吸正能量，她在社交網說：「極需吸爆正能量，我要靈感。」
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