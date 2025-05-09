新手父母分享育兒樂 蕭正楠幫囝囝剪髮 麥明詩晒浴照

近年不少藝人成為新手父母，不時於社交網分享與仔女的日常生活點滴。蕭正楠日前親自為剛滿月的囝囝剪頭髮，太太黃翠如更將囝囝剪下的一撮頭髮，勾勒成嬰兒圖案留念。而麥明詩就晒出囝囝的出浴照，看到囝囝肥嘟嘟的手仔一節節，似足米芝蓮公仔，相當可愛！

藝人黃翠如早前誕下兒子，與老公蕭正楠一家三口幸福美滿，日前她於社交網透露隨着囝囝滿月，頭髮亦長了許多，為此蕭正楠更髮型師上身，親自為囝囝人生第一次剪頭髮操刀：「哈爸給BB剪第一束毛的一天。哈爸一直說哈哈兩邊的頭髮比較長，要給他修剪一下。」不過黃翠如對蕭正楠的技術似乎不太滿意，並笑道幸好囝囝年齡尚小未識照鏡，認真搞笑，她最後更將囝囝的一撮頭髮勾勒成嬰兒圖案留念，相當可愛，同時更極具紀念價值。

而「十優港姐」麥明詩亦於今年3月宣布誕下B仔升呢人母，她日前晒BB的出浴照，見BB浸於浴盆，僅露出細半張臉和一隻肥美手臂，她留言：「米芝蓮（因兒子肥嘟嘟的手仔一節節似足米芝蓮公仔）。」網友都讚麥明詩養得囝囝肥肥白白，期待可以見到BB的靚仔樣。

陳家樂傍實囡囡學游水 另外，藝人陳家樂去年7月榮升爸爸，他與太太連詩雅已帶未夠1歲的囡囡上游水堂，看到囡囡於浮板上投入學習，而陳家樂就幫手捉住囡囡的腳仔，玩得好開心。家樂受訪時表示：「囡囡唔係練習只係同佢玩，佢唔鍾意周圍出街玩，同埋我自己都好大個先學游水，學得唔好，所以想佢細個就學吓先，乜都試吓。」

至於藝人張寶兒與袁偉豪婚後迎來寶貝仔「袁咕碌」，張寶兒指現今的小朋友會看短視頻、電視等，令他們好難靜下來。她分享獨門秘訣，指不會給兒子看卡通片，竟然是給兒子看馬路監控片：「網上有一個固定嘅鏡頭，影住成條街發生嘅事，例如啲車不斷經過，然後我發覺袁咕碌係好專注，睇有咩車走嚟走去，例如單車、貨車、巴士等。」更建議可以給小朋友看動作紀錄片，同時教導他們知識，善用媒體去學習。