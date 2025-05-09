妹豬炮製「愛心麵」 Jeremy打野戰見暈 地獄「餐肉磚」侍候

男團MIRROR成員姜濤、Edan、Jeremy與Anson Lo到韓國拍節目，期間Jeremy不適見暈，其餘3位「妹豬」即為他炮製愛心麵，卻以整罐「餐肉磚」孝敬，難怪Jeremy自爆經常遭霸凌！

MIRROR「妹豬組」姜濤、Edan、Jeremy及Anson Lo（AL）早前到韓國拍攝旅遊節目《呂濤米Lo Seoul》，日前播出Jeremy打War Game期間身體不適一集，之前他曾透露當日因休息不夠，身體較弱以致見暈，成員即煮了愛心麵給他吃，而這個所謂「愛心麵」終於曝光！

當日Jeremy嗌頭暈，經理人花姐與Edan第一時間上前扶他，再齊齊陪他休息，其餘3子一聽到有「嘟嘟」聲，Edan即抵死說：「佢個心跳呀！醫院嗰啲呢！咇……咇……」跟住鏡頭一轉，Jeremy說：「其實Edan人品不嬲都唔好，佢成日都霸凌我哋！」AL阻止他「爆料」：「唔好呀！」Edan交戲接話：「咁樣會出事呀！」Jeremy即扮喊：「我都忍咗7年，我今日先可以講㗎咋！」笑爆全場。

其後3子為Jeremy炮製「愛心麵」，未水滾已落麵，更整罐午餐肉丟入煲內，Jeremy忍不住問：「呢啲係咩地獄料理嚟㗎？」盛好麵後，Edan抵死地將3支筷子插入午餐肉上，姜濤又拿着3支筷子作狀拜Jeremy，認真大吉利是，Jeremy忍不住翻眼說：「係咪黐線㗎！」

崔始源讚Edan靚仔 另外，此行4子都有追星機會，到訪韓國大型娛樂經紀公司SMTOWN，更獲Super Junior成員崔始源擔任導遊，問到4人中哪一位最帥？始源笑言選Edan，Edan即得戚說：「喺出面問親邊個最靚仔，一定係講Edan！唔止一次半次，顏值擔當！」始源指Edan與姜濤均是他的審美Style，而Jeremy與AL則偏向SM的標準。