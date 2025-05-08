調情對話曝光：我張床啱你 永野芽郁講風涼話 寸田中圭老婆可憐

25歲日本玉女女星永野芽郁，上月底驚爆暗撻40歲人夫田中圭，同時劈腿韓星金武俊後，震驚藝能界。當地傳媒繼續狙擊，昨日再公開永野與田中圭的私密照及肉麻露骨短訊。

雜誌公開多段短訊對話，顯示永野與田中圭今年1月底已過着半同居生活，田中圭經常到永野香閨過夜，更對她說：「我真的很喜歡你家。」永野回覆：「我家的床很適合你吧！」他即肉麻回應：「是芽郁適合我，有芽郁的味道。」永野又大膽示愛：「一直都喜歡你，我們太過相愛了。」田中圭冧爆表示：「沒錯，雖然只是7個月，但每日都過得好濃密，一直好喜歡你。」

報道指今年4月初永野突然要求保持距離，不捨的田中圭自比是牛郎與織女，之後復合不久便被雜誌斷正。不倫醜聞曝光後，二人繼續聯絡，互傳短訊「夾口供」，承認對事務所講大話。田中圭表示害怕講出真相後會失去永野，完全當結婚14年的老婆SAKURA冇到。他被永野問到妻子是否知情時，竟說：「我會說我們是關係非常好的朋友。」永野則以勝利者姿態表示：「她不知道阿圭有真正喜歡的人，有點可憐。」又稱：「阿圭的天使只有我。」

拖累新劇收視下挫 調情短訊曝光後，永野所屬事務所繼續「企硬」回應：「向本人確認過，她表示沒有傳過那樣的訊息。田中是她的前輩演員之一，並無交往的事實。」田中圭所屬事務所則表示會繼續相信他。此外，永野夥拍男星阿部寬合演的劇集《Caster》收視持續下跌，由首集14.2%跌至第4集的10.4%，創下新低。