暢所欲玄：母親節開運秘訣 首先要識孝順

母親節將至，想唔想變得更好、更有福？首先要識孝順！好多人以為自己陪父母食飯，畀家用就是孝順，其實孝敬父母，不僅是物質上的供養。孔夫子說，孝道最難的事情是「色難」。意思是，對父母保持和顏悅色是最難能可貴的，色難，難在尊重。沒有尊重，再豐厚的物質供養，對父母來說也只是居高臨下的施舍。

對家人的態度，藏着一個人最真實的教養。所以和父母相處時，要注意自己的情緒和語氣。請多給父母一點耐心吧，好脾氣更要留給家人！當我們可以發自內心，真誠地尊敬祖先、孝養父母，自然地你的運氣會更好，成為更有福之人。

此外，和媽媽關係好，更可提升讀書運！首先在八字裏，媽媽是十神裏的印星，印星也代表學業、知識和證書，所以如果你是一位媽媽，又覺得子女讀書不太好的話，麻煩你檢討一下親子關係，最好的方法是甚麼呢？媽媽們在小朋友面前，不要經常看手機，拿一本書看，絕對有幫助！如果印星是孩子的用神，再用相對應的顏色，對他讀書是有幫助。例如小孩八字為丁火，火弱，需要印星（木）去幫助，木生火為印星，小孩用木元素的顏色以增加讀書運，例如文具、平板電腦套用綠色。祝願母親節快樂！

堪輿學家陳定幫師傅