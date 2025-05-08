諗過追多個 袁詠儀氣場強勁 嚇怕黃潔琪

藝人袁詠儀（靚靚）及有「翻版林明禎」之稱的黃潔琪（Miko）在馬來西亞電影《OMG!阿媽有喜》中首次合作飾演母女，靚靚表示接拍是因為讀完劇本後，意識到高齡產婦是全球問題，加上自己亦想與新導演合作。問到靚靚如果像角色一樣突然懷孕會有甚麼反應？她指自己不介意，因為一向喜歡小朋友，但要有計劃為孩子將來做好打算，直言覺得生孩子不難，最難的是教養。問到有沒有與老公張智霖討論過這個話題時，靚靚笑言：「我50歲之前仲好想有嘅，我老公就只係提咗一句『你唔記得咗考學校係點啦？』」