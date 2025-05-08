諗過追多個 袁詠儀氣場強勁 嚇怕黃潔琪
藝人袁詠儀（靚靚）及有「翻版林明禎」之稱的黃潔琪（Miko）在馬來西亞電影《OMG!阿媽有喜》中首次合作飾演母女，靚靚表示接拍是因為讀完劇本後，意識到高齡產婦是全球問題，加上自己亦想與新導演合作。問到靚靚如果像角色一樣突然懷孕會有甚麼反應？她指自己不介意，因為一向喜歡小朋友，但要有計劃為孩子將來做好打算，直言覺得生孩子不難，最難的是教養。問到有沒有與老公張智霖討論過這個話題時，靚靚笑言：「我50歲之前仲好想有嘅，我老公就只係提咗一句『你唔記得咗考學校係點啦？』」
Miko「胸」猛拍片
談到兩地拍電影的不同之處，靚靚表示香港的拍攝節奏較快較趕，但馬來西亞較輕鬆。而Miko直言開拍前十分緊張，很怕「食螺絲」，更透露第一次見面時，她與戲中哥哥因為覺得靚靚氣場很強大，互相催對方先與她交談，結果最後是靚靚先開口。
另外，Miko日前分享大膽片段，正預備出門做運動的她，於鏡頭前換運動戰衣！她雙手一抽將上衣脫掉，露出黑色胸罩，豐滿上圍震撼眼球，令觀眾睇到鼻血直流！
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