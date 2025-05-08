娛樂

吳尊爆肌舉100公斤啞鈴

吳尊突破自我，成功舉起100公斤啞鈴。 吳尊突破自我，成功舉起100公斤啞鈴。
吳尊突破自我，成功舉起100公斤啞鈴。
台灣男星吳尊向來熱愛運動，即使已為人父，依然保持一副結實好身材。他不時透過社交網分享健身點滴，日前分享了一段赤裸上身，單手舉起100公斤啞鈴的片段，其澎湃肌肉令人讚嘆不已。隨着成功突破個人紀錄，他更露出一個如小孩的燦爛滿足笑容，冧暈無數粉絲。
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