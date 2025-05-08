中娛星動：具俊曄留台為亡妻守喪百日 周渝民激罕談大S：她是我貴人

台灣男星周渝民昨日出席新劇試映會，罕有地提到已故舊愛徐熙媛（大S），並指對方在自己精神不好時，接住了他，令他自覺很幸運，大S更是自己其中一位貴人，昔日情誼至今仍暖在心頭！

大S於2月初遊日期間不幸因病離世，其舊愛周渝民早前出席活動時只簡單回應幾句，指不適合說太多，大S家屬的感受才是最重要。至昨日，他於台灣出席劇集《我們與惡的距離II》媒體試片會時，激罕地主動提起大S！劇中周渝民自責未能接住想接住的人，被問到現實生活中曾被誰接住？他表示：「當我表演不好的時候，蔡導（蔡岳勳）接住我，當我精神不好時，熙媛（大S）接住我。其實我生命中一直都有人在我身邊，可能是我為人不錯，一直有很多貴人，我覺得自己很幸運。」

他受訪時緬懷與大S的舊情，瞬間成網上熱話，有人提到當年他因飽受抑鬱症折磨發生嚴重車禍時，第一個到現場抱住他的就是大S，當時亦因此令二人關係曝光。

「想跟她在同一天空下」 另外，本月11日母親節，亦是大S離世100日，其母將度過一個傷痛的母親節外，有指大S老公具俊曄至今仍留在台灣，為大S守喪百日。據悉，徐家親友最近傳訊息關心具俊曄，他回覆：「我現在每一天都還是很難熬，但謝謝你關心我，我會盡量撐住的。」親友問他過得還好嗎？為何還留在台灣？他難過地表示：「我沒辦法離開台灣，因為我想跟她待在同一片天空下。」令人心酸。