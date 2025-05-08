王君馨撐枱腳慶生 晒巨肚贈興

藝人王君馨（Grace）本月迎來預產期，不過依然相當好動，還在39歲生日之際，悉心打扮與老公Daniel出外撐枱腳，享受二人世界。Grace自爆做足全日家務、準備BB房和打理新公司後，到夜晚才外出和老公歎世界，忙碌之中亦相當開心。她還特意掀起上衣，晒出巨肚，開心分享肚凸凸的寶貴時光。