娛樂

王君馨撐枱腳慶生 晒巨肚贈興

王君馨攬住老公獻香吻，甜蜜滿瀉。 王君馨攬住老公獻香吻，甜蜜滿瀉。
王君馨攬住老公獻香吻，甜蜜滿瀉。
藝人王君馨（Grace）本月迎來預產期，不過依然相當好動，還在39歲生日之際，悉心打扮與老公Daniel出外撐枱腳，享受二人世界。Grace自爆做足全日家務、準備BB房和打理新公司後，到夜晚才外出和老公歎世界，忙碌之中亦相當開心。她還特意掀起上衣，晒出巨肚，開心分享肚凸凸的寶貴時光。
王君馨肚大如鑼，狀態依然不俗。王君馨肚大如鑼，狀態依然不俗。
王君馨肚大如鑼，狀態依然不俗。
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