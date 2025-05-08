5月8日(四)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月08日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
王君馨撐枱腳慶生 晒巨肚贈興
王君馨攬住老公獻香吻，甜蜜滿瀉。
藝人王君馨（Grace）本月迎來預產期，不過依然相當好動，還在39歲生日之際，悉心打扮與老公Daniel出外撐枱腳，享受二人世界。Grace自爆做足全日家務、準備BB房和打理新公司後，到夜晚才外出和老公歎世界，忙碌之中亦相當開心。她還特意掀起上衣，晒出巨肚，開心分享肚凸凸的寶貴時光。
王君馨肚大如鑼，狀態依然不俗。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250508-0508_00282_043/王君馨撐枱腳慶生--晒巨肚贈興
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc