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莊思敏戲水 賞心悅目
莊思敏身穿比堅尼騷Quali，展現美好「峰」光。
藝人莊思敏樣靚身材正，不時透過社交網與粉絲分享生活點滴，大派福利。日前，她上載了一輯身處馬來西亞吉隆坡戲水的性感靚相，身穿藍色豹紋比堅尼的她，大騷前凸後翹的姣好身材，並展現招牌甜美笑容，令人賞心悅目。
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