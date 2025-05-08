母親節約定媽媽開餐 Ian戀事冇壓力 自己揸主意

男團MIRROR成員陳卓賢透露母親節已經約了媽媽食飯慶祝，自言對方一向不會過問感情事，覺得他已經大個仔，可以自己揸主意。

藝人陳卓賢（Ian）昨日在西九出席首飾活動，吸引不少粉絲拉隊應援，聲勢十足。身穿西裝示人的Ian受訪時表示相當喜歡佩戴首飾，尤其是戒指和耳夾。

談到母親節，Ian透露已經約了媽媽食飯慶祝，打算送首飾作為禮物，但他自言性格內向，以往因為覺得肉麻而少有寫卡或口頭表達心意，不過近年來有努力改變，不時抱抱和錫啖媽媽。問到與媽媽是否無話不說？Ian坦言因不想對方擔心，一般報喜不報憂。談及媽媽有否追問其感情狀況？他說：「由細到大都好少過問，小學、中學就有講大學先好拍拖，大個就更加冇問，覺得咁大個仔自己揸主意，自己負責就OK。」

澳洲巡唱有驚喜 將於澳洲舉行巡唱並慶祝生日的Ian，透露演出主題不變，但會加插新歌，希望給歌迷驚喜。他表示首次在外地開工過生日，覺得是難忘的體驗，但因有其他工作在身，未能在當地多留數天遊玩。

談及MIRROR隊長Lokman、Alton以及ERROR成員阿Dee合資開設的泰菜館結業，Ian表示：「冇私下問佢哋，畀啲空間佢哋，相信作出呢啲決定，都係經過深思熟慮。」經營個人服裝品牌約5年的他，被問到生意是否收支平衡？他指永遠都有進步空間，但因自小喜歡時裝，故能經營個人品牌自覺成功感很大，又自爆事事親力親為，初期更會包裹貨物。