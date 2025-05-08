綠帽男發表不自殺聲明 林俊傑被爆插足空姐戀情 工作室火速反擊

歌手林俊傑日前被爆料介入他人感情，爆料者指自己慘被戴綠帽，皆因前度女友在其「買春」名單之上，又直言掌握相關影片。對此，林俊傑工作室即發出聲明，以正視聽。

新加坡歌王林俊傑下月將於台北開唱，怎料前日有網民爆料稱有人找特定人士「買春」，自己的前女友便是名單成員之一：「在我與我前女友在一起時，我就被戴了一個大大的綠帽。原來我的女友也是其中之一的名單，我真的不知道妳空姐當得好好的，為甚麼會想選擇做這件事，朋友拿給我妳的影片，我才知道妳竟然背着我做這些事。」又直言手握相關影片，還特意標籤了林俊傑的名字。隨後，爆料者更發出不自殺聲明，放話指：「老子赤腳不怕你們穿鞋的」，歡迎各大媒體索取外流影片，直言不怕惹官司。

收7位數封口費 對此，林俊傑經紀公司緊急回應：「網絡自媒體時代發文便利，我們無從探討個別發文者的發文動機，只能持續且專注在提供歌迷更好的作品和演出。若有人掌握任何違法事證，敬請務必向有關部門檢舉，若否，我們誠懇呼籲媒體朋友們，請勿信謠傳謠，共同維護文明清朗的網絡環境。」

怎料事情仍有後續，爆料者突然發文指自己收取林俊傑經理人公司7位數和解金，並要發1,000份雞排給網民，讓大家私訊領取。對此，經理人公司強調是無稽之談：「如同我們之前鄭重呼籲，懇請媒體朋友以及閱聽大眾，勿信謠、勿傳謠，堅決拒絕引述任何空穴來風的內容。」