魏浚笙膠布搶Fo報平安 蔡卓妍拒認翻撻 笑祖兒「思覺失調」

藝人蔡卓妍昨晚出席活動，再次被追問與石恆聰復合一事，提到容祖兒日前代她引證，即笑罵對方「思覺失調」，並代梁超怡澄清她不是第三者。而同場的魏浚笙早前拍戲受傷，他報平安指沒有傷及頸骨，算不幸中之大幸。

【梁翠儀澳門直擊】女星舒淇、張栢芝、蔡卓妍（阿Sa）、胡杏兒、魏浚笙（Jeffrey）及韓國天王Rain等一眾紅星，昨晚傾巢而出到澳門出席活動，場面墟冚。未有停步受訪的栢芝悉心打扮，事後又於社交網晒靚相，而上月生日的舒淇指有事要忙，沒跟老公特別慶祝。Rain現身時特意向人群揮手打招呼，並預告8月會重臨澳門開騷。

阿Sa受訪時再次被追問與男友石恆聰復合一事，日前好姊妹容祖兒更代她引證，阿Sa即3次打趣指對方「思覺失調」：「佢應該太忙，忙到有少少思覺失調，有啲嘢我唔知佢又知嘅，我已經講咗佢聽，唔知點解佢思覺失調。（佢見到你哋兩個好Sweet？）你哋信我，佢呢排真係思覺失調。（梁超怡唔係第三者？）冇呢件事，我講過好多次嘞，咁樣邊一方都好慘，我係唔認識佢嘅。」

胡杏兒力撐老公 另外，日前拍戲受傷的Jeffrey頸部大動脈附近貼上兩塊大膠布，相當「矚目」，他談及受傷經過：「嗰日拍緊Wake Surfing戲份，我跌咗落水，條繩纏住我，船又繼續拖行，幾秒鐘鬆開咗。我都唔知自己流緊血，上咗嚟大家就幫我消毒止血，檢查過我頸骨冇事，依家康復中。（當時有窒息嘅感覺？眼前一黑？）驚呀，見到血先驚，好彩冇需要縫針。」他又指當天戲份未完成，會留待康復後補拍，問到會否留下陰影，他謂：「未落水唔知喎，不過做演員要克服呢啲情況。（留疤？）唔驚喎，男人有一、兩條好正常，大條啲都仲得！」他又指稍後會還神謝恩。

同場的胡杏兒則力撐早前被拍得「攬女」的老公：「好大嘅誤會，當日到場嘅好多都係親戚同識咗好多年嘅朋友，而被影到嗰兩位女士嘅老公都在場。（捉內鬼？）冇內鬼，我老公話曾經見到有個陌生男人行咗入嚟，但覺得自己行得正企得正，估唔到發酵到咁大件事。」而單拖現身的方力申被追問太太是否有喜，他未有即時否認，且笑到「四萬咁口」：「生小朋友係我夢想嚟，不過隨緣啦。」