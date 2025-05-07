英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:00 新造電視
7:30 NBC世界新聞
8:00 金融概要
9:00 金融行情及交易直播室
9:30 金融行情及財經快訊
10:00 金融行情及交易直播室
11:00 金融行情
12:00 CGTN環球瞭望
1:00 金融行情
1:35 交易直播室
1:40 金融行情
2:55 財經快訊
3:00 金融行情
3:35 交易直播室
3:40 金融行情
4:15 普通話新聞報道
4:30 新造電視
5:00 芝麻街（LⅣ）
5:30 節拍小天地
6:00 我要做廚神:澳洲篇（ⅩⅥ）
6:45 世界真細小
7:00 手語新聞報道
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 財經消息
8:00 法國西岸滋味遊
8:30 我要做廚神:澳洲篇（ⅩⅥ）
9:30 叛諜追擊（PG）
11:55 晚間新聞
12:15 法國西岸滋味遊
12:45 澳洲滋味精選
1:15 中國24小時
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：