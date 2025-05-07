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Sophie Mudd沙灘晒「浮波」
熱愛日本動漫與Cosplay文化的美國女模Sophie Mudd，早前在擁有逾266萬名追隨者的社交網，分享她於沙灘穿上紫色比堅尼大擺甫士的性感照，寫道：「海洋生物學家Sophie。」有網民留言大玩隱喻表示：「你有晒用嚟浮水嘅架生！」又有人搞笑自薦：「我想畀你研究。」
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