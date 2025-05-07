BLACK PINK型撐《MET Gala》獨欠Jisoo Kim被踩裙尾險仆 當場發爛渣

被喻為「時裝界奧斯卡」的《MET Gala》前日舉行，韓國女團BLACK PINK成員Lisa、Jennie與Rose齊齊現身，而美國真人騷女星Kim Kardashian出發時被保安踩裙尾，險些仆在街上！

即將展開世界巡迴演唱會的BLACK PINK，成員Lisa與Jennie上月率先在美國《Coachella音樂節》表演，成員Rose亦有撐場，3人前日出席美國紐約舉行的《大都會藝術服裝學院年度慈善晚宴》（MET Gala），同樣以黑色造型示人，貫徹大會今年主題。

Lisa身穿黑色透視裝，下衣失蹤大晒長腿，有網民指出其內褲印有的人像，其中一個疑似美國民權運動象徵Rosa Parks，引起爭議，但據稱是誤會。而Jennie的黑色露肩裝和獨特設計長褲散發神秘魅力，Rose則以Deep V西裝晒心口，型格而不失性感。Lisa與Jennie被拍得與美國女歌手Sabrina Carpenter及Miley Cyrus有講有笑，粉絲見到她們同框都大表驚喜，但亦為Jisoo未有一起參加活動感到可惜，希望明年可以齊人現身。

Rihanna挺肚報喜 作為常客的Kim今年首次帶同與美國饒舌天王前夫Kanye West所生的11歲女兒North West同行，女兒在社交網分享母女造型，Kim戴上黑色費多拉帽配低胸皮革連身長裙，當她離開酒店步向接送車輛準備出發時，被保安踩到裙尾，她向前一仆幾乎跌低，回復平衡後轉身怒斥該名保安。另一邊廂，巴巴多斯天后Rihanna以黑帽配西裝挺肚現身，公開為美國饒舌歌手男友A$AP Rocky懷上第3胎。其他出席者還有美國女星Sydney Sweeney、荷爾芭莉（Halle Berry）、安妮希芙威（Anne Hathaway）、狄美摩亞（Demi Moore）、美國天后麥當娜（Madonna）與澳洲女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）等。

不過，今年有不少一線藝人缺席，以致失色不少，包括捲入新片官司醜聞的美國女星Blake Lively與加拿大男星丈夫賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）、早前與美國男星賓艾佛力（Ben Affleck）離婚的拉丁天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）、傳與舉辦《MET Gala》的時裝主編安娜溫圖爾（Anna Wintour）不和的英國女模娜奧美金寶（Naomi Campbell），以及美國天后Taylor Swift等。至於美國女模Hailey Bieber雖有出席，但盛傳婚變的丈夫Justin Bieber掛住睇波，未有同行。