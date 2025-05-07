暢所欲玄：肖豬者之姻緣錦囊

戀愛特色

因應肖豬者的雙重性格，他們在姻緣路上通常會出現兩種情況。情緒穩定而生活順遂的肖豬者，因為個性常常流露溫和友愛的一面，所以也較容易吸引異性的目光。然而際遇較多波折的肖豬者，因為生活不太如意，所以個性也起伏不定，有時更會因為空虛感而令感情生活相當混亂。

肖豬者並不多情，對伴侶一般採取較長時間的觀察，才會決定是否最理想的終身伴侶，所以很少急就章地亂選對象。

肖豬雖然渴望找到心靈伴侶，但他們一般不急於結婚，認為兩個人只要能舒服地共處便可，因此不少肖豬者都有晚婚的傾向。不過，肖豬者對於家庭的觀念較傳統，一旦打算生兒育女的話，便會覺得有結婚的必要。結婚以後，肖豬者會盡心盡力照顧家庭，做個稱職的丈夫或妻子。

男性貼士：肖豬男性追求異性時的節奏一般較慢，雖然真心一片，但他們會有猶豫不決的表現，以致有時白白錯失時機。

女性貼士：肖豬女性即使面對心儀對象，也會有點欲拒還迎，所以追求者必須更加積極主動才行。她們大多喜歡聰明、熱情的伴侶，從朋友開始而進展成為戀人，會較易得到她們的歡心。

堪輿學家麥玲玲師傅