5月7日(三)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月07日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
梁嘉琪揀球隊 只睇教練顏值
藝人梁嘉琪日前以活動大使身份參與閃避球比賽，她直言想和森美、小儀組隊打波，不介意負責執波的位置。問到是否有興趣加入球隊？梁嘉琪表示曾看過鄭伊健主演的電影《深宵閃避球》，笑言若教練像對方一樣帥氣，便不會考慮其他條件，立即答應。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250507-0507_00282_064/梁嘉琪揀球隊-只睇教練顏值
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc