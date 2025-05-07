梁嘉琪揀球隊 只睇教練顏值

藝人梁嘉琪日前以活動大使身份參與閃避球比賽，她直言想和森美、小儀組隊打波，不介意負責執波的位置。問到是否有興趣加入球隊？梁嘉琪表示曾看過鄭伊健主演的電影《深宵閃避球》，笑言若教練像對方一樣帥氣，便不會考慮其他條件，立即答應。