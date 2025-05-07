楊思琦獲品牌青睞 直播益粉絲

藝人楊思琦近年轉戰內地發展，經常開直播至凌晨，相當辛苦。近日，她於社交網分享了一段影片，透露獲品牌邀請，到廣州進行專場直播帶貨，屆時會為粉絲發放福利。楊思琦在片中表現興奮，甚至表示：「不是吧，我做夢了哇！」這次能與上市公司合作，令她感到難以置信。