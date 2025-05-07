過大海拍劇 張曦雯小別更恩愛 拒要「跟得男友」

藝人張曦雯（Kelly）昨日出席開幕活動，透露稍後將會為新劇開工，適逢本月11日是其35歲生日，大會特意為她送上生日蛋糕慶生。

近日忙於拍攝劇集《俠醫》的Kelly，表示生日會在工作中度過：「預計拍到5月尾，休息幾日就要去澳門拍新劇。」她透露首次正式與張智霖、吳卓羲及高海寧合作新劇《璀璨之城》，預計會於澳門和珠海拍攝數月：「可能會喺嗰度住幾個月，唔使兩邊走。（男友跟埋去？）佢留喺香港做嘢，唔好成日見，哈哈！大家各自忙完見番會有啱啱拍拖嘅感覺。」她坦言每次機會都來之不易，雖然劇接劇冇停手，但不會嫌辛苦，笑言放工後便能放飛自我。

對陳豪有讚冇彈 Kelly又表示會戥《俠醫》中的拍檔陳豪辛苦，因為對方除了工作以外還要兼顧小朋友：「通常見佢食零食即係眼瞓，但從來唔會有負面情緒。」她大讚對方是好男人，每次開工都會準備「陳豪咖啡」給大家提神。

至於陳豪近日現身西貢被網民偶遇，只見他Gel靚個頭，髮量驚人，遠看高高隆起，加上染了金毛兼留鬚，非常型仔！網民大讚他友善，寫道：「嘩～非常Nice，高大挺拔又帥，我們還合影啦！」