狹路相逢同日開騷 菊梓喬升Cup谷個唱 「前度」吳卓羲打對台

歌手菊梓喬與型男吳卓羲傳足兩年的緋聞無疾而終，現正跟男團ERROR成員吳保錡譜姊弟戀，不過她與「過氣舊愛」仍相當有緣，更撞到正同日開騷！為力谷個唱，菊梓喬突變「樂壇波霸」拍攝宣傳照，以最強Body吸客。

歌手菊梓喬（Hana）被爆與保錡相戀後承受沉重壓力，為免令「脫粉潮」加劇，疑將事業重心轉移內地，實行走為上着。甚少在港露面的她，將於本周六在東莞舉行《CALLING CONCERT》演唱會，門票由268元人民幣（約286港元）至520元人民幣（約554港元）不等，價格尚算親民，但網民紛紛將焦點放在「花生位」上，因其舊緋聞男友吳卓羲同日在佛山舉行《與你繼續同行》演唱會，門票比Hana貴。網民對這對「過氣緋聞男女」打對台議論紛紛，有人直指他們「無分亦無緣」，亦有網民不信兩人拍過拖。

被質疑樣貌「進化」 而Hana為了力谷銷情，前日在社交網分享拍攝宣傳海報的花絮，穿上低胸透視喱士裙，意態撩人，騷味十足，最驚喜是她突然變身「樂壇波霸」，上圍明顯升了幾Cup，她溫馨提示：「你嘅周末計劃仲未滿？5日之後就有我嘅演出……」Hana的噴火辣照第一時間獲保錡點讚，但有網民覺得她容貌再「進化」，甚至跟吳卓羲舊愛張馨予撞樣。