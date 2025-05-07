陳詩欣遊越南 池邊大「色」放

藝人陸浩明的圈外女友陳詩欣早前飛到越南富國島旅遊，日前她在社交網分享於酒店開箱的片段，又大派福利，晒出多張池邊水着照。相中身穿黑白色比堅尼的她，大晒白滑長腿和事業線，相當有睇頭，粉絲紛紛留言大讚：「So hot babe！」