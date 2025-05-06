巴西海灘騷 成恐襲目標 GaGa蒙在鼓裏 200萬觀眾險遭殃

美國天后Lady GaGa上周六於巴西海灘開免費騷，觀眾人數破紀錄，卻成為炸彈恐襲的目標。執法部門未有通知演唱會團隊，GaGa全程被蒙在鼓裏，事後執法人員才拉人公布事件！

美國天后麥當娜（Madonna）去年於里約熱內盧科帕卡巴納海灘開騷，創下160萬觀眾的紀錄，而GaGa上周六於同一地點演出，吸引逾200萬觀眾到場，成功打破紀錄。她在台上展示了百變戰衣，包括鳥籠紅裙、棋盤棋子、羽翼尖爪裝等，令人目不暇給。不過，巴西執法部門於演唱會翌日宣布拘捕了兩名涉嫌策動炸彈恐襲的人士，其中一名據稱是領袖的男子被控藏有非法武器，另一名少年則被控藏有兒童色情物品。他們屬於反性小眾族群的激進組織，以GaGa粉絲「小怪物」的名義於網上招攬青少年加入，使用汽油彈與土製炸彈。執法人員於多個州份進行偵查，向15名疑犯沒收電話與電子設備。

發文避談陰影 然而，執法部門被爆沒有事前通知演出團隊，GaGa全程被蒙在鼓裏進行表演。巴西政府旨在推動盛事經濟，資助今次演唱會，預計為當地帶來約7.8億港元收入。

騷後GaGa於社交網撰文，未有回應恐襲陰影：「冇嘢可以令我預期到昨晚嘅騷畀我嘅感覺，我為巴西人民演唱感到絕對光榮同快樂。你哋嘅心光輝閃耀，你哋文化好有活力同特別，我希望你哋知道我同你哋分享呢個歷史時刻有幾感恩。估計有250萬人嚟睇我唱歌，係史上女歌手最大群嘅觀眾。多謝里約熱內盧等我返嚟。多謝全世界嘅小怪物。我愛你哋。我永遠唔會忘記呢個時刻。舉高隻爪啦小怪物。Obrigada（葡萄牙文多謝）。愛你哋嘅怪物母親上。」