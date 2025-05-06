暢所欲玄：磨難（下）

世界上常常會看到善良的人經歷許多磨難，這似乎是一種普遍現象。善良的人往往心地純淨，對他人充滿同情與關懷，然而，這樣的特質使他們更容易受到傷害和利用。

善良的人常常願意信任他人，他們的善意可能被一些心懷不軌的人利用。在這種情況下，善良反而成為了他們的弱點，讓他們在不知不覺中陷入困境。這種信任的付出，雖然是出於對人性的美好期望，卻可能導致他們遭遇背叛和失望。

善良的人對於他人的痛苦感同身受，這使他們在看到別人受苦時，無法袖手旁觀，會不斷地投入時間和精力去幫助別人，甚至忽視自己的需要，這樣的犧牲往往讓他們自身的生活變得艱難。即使他們的出發點是出於善意，但長期的自我犧牲也會使他們感到疲憊和挫折。

善良的本質使他們更容易受到社會的不公對待。在現今冷漠的社會中，善良行為可能被視為軟弱，甚至遭到嘲笑和排斥，這使得他們的心靈承受了更多的磨難。

雖然用心良苦，但他們在這個世界上所遭遇的磨難，卻是美好心靈的一種反映。這也提醒我們，在追求善良的同時，也要學會保護自己，找到平衡。

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