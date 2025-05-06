獨家專訪：鍾翠詩唔怕醜 向黃宗澤獻第一次

挾「2023年華姐亞軍」之名參選港姐的鍾翠詩，賽前被睇高一線，雖然最終3甲不入，好事卻接踵而來，先在台慶贏得43萬元大獎，隨後獲安排主持工作，不久更獲監製賞識，成為今屆最先入劇組的港姐，參演無綫新劇《俠醫》！她坦言最初接獲通知時十分驚訝：「冇諗過咁快，可能因為運氣保持住。」首次拍劇的她覺得很好玩，感激幕後和同劇演員很照顧她這個新丁：「Moon（劉佩玥）教我拍戲用嘅術語，例如執嘢同轉場。」

不過，工作人員指她有「港姐Feel」，叫她放鬆，她笑言參加過兩次選美，一些儀態要點已入腦：「影相會丁字腳，手又要點擺，我依家戒緊，哈哈！」她直言參選期間很在意網民的批評，令她自信全失，但現已「識諗」，反而會感謝對方的關注。

見吳卓羲緊張標汗 談到最初擔任外景主持，她自爆緊張得手心冒汗，最深刻是訪問男神吳卓羲：「自細睇佢啲戲，第一次見佢覺得好唔現實，佢問我『你係咪好緊張？』，我心跳不停忍唔住笑，仲差啲忘記問佢嘅問題。」她希望繼續向演戲發展，揚言沒有港姐「偶包」，就算醜角也想挑戰，至於大尺度性感演出則暫時未能接受，又笑言希望將螢幕初吻留給男神黃宗澤。