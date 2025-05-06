聲夢姊妹前後腳遊日 炎明熹洗走負能量 Chantel喪買狂食

「樂壇小天后」炎明熹及姚焯菲早前同樣到日本旅行，不過前者主力親親大自然，後者則在鬧市瘋狂血拼兼「食好西」，旅程如同星途縮影，一個歸於平淡，一個繼續力衝。

歌手炎明熹（Gigi）及姚焯菲（Chantel）同屬歌唱比賽《聲夢傳奇》出身，比賽後受無綫力捧，齊齊有機會推出新歌、拍劇及舉行演唱會，可是Gigi早前爆出合約風波，事業發展近乎全面停止，早前又在社交網放負，一度令粉絲非常擔心。

近日Gigi再度更新社交網，分享到日本旅行的靚相，戴上Cap帽的她沐浴在溫暖陽光下，走進大自然的懷抱賞花、拍攝昆蟲，她又親親可愛山羊及玩公仔，處於放鬆狀態。Gigi終於重拾昔日的燦爛笑容，似乎之前的壞情緒已消失得無影無蹤，不少網民讚她愈大愈靚，尤其側面甚有韓星味。

踩入姜濤「地盤」 至於Chantel不約而同亦於早前遊日，不過她選擇在市中心享受繁華，先到年輕人最愛的時尚品牌店朝聖，狂掃幾袋戰利品扮靚靚，之後再到主題餐廳打卡及歎貴價日式料理，有富爸爸支持，果然不用慳住使。

另外，萬千寵愛在一身的Chantel早前獲粉絲後援會推出第4擊應援，踩入姜濤的「地盤」銅鑼灣，花5位數租用20層樓高的巨型廣告牌，不停播放其新歌《New Fantasy》，連Chantel都親自到場打卡。