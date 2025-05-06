張韶涵提早變老 心安理得

台灣歌手張韶涵日前在內地舉行《張韶涵覓光世界巡迴演唱會》，其中她在一段轉場影片裏以衰老模樣亮相，令粉絲看了相當震驚。事後，張韶涵表示想藉此與不同時期的自己對話：「我也曾糾結於歲月，但現在我想坦然面對衰老，因為一歲一歲增長的除了年齡，還有我收穫到的每份真心。」