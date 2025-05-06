《破．地獄》再揚威國際 衛詩雅教育老公 阻素顏照面世

英皇電影《破．地獄》累積票房直逼1億7千萬港元，憑此片首度於金像獎封后的衛詩雅透露爸爸高興大叫：「掂呀阿女！」又冧爆表示老公寵愛有加，不過要教育對方保護好她的素顏照。

出爐金像影后衛詩雅昨日為「全港戲院日2025」活動向市民派爆谷，獲大批粉絲支持。談到其主演電影《破．地獄》再下一城，獲意大利烏甸尼遠東電影節兩項大獎，衛詩雅直言相當高興，但因為她與導演均有工作在身，故未能親自前往當地領獎。她透露近來剛好有假期，終於有時間陪老公放狗，笑指這是兩人慶祝她金像獎封后的活動，又表示日前帶同影后獎座回娘家跟父母吃飯，爸爸高興得說：「掂呀阿女！」

談起老公，衛詩雅冧爆表示對方相當寵愛自己，若她要求一定會買禮物獎勵她封后，又指老公始終不是圈中人，未習慣於社交網晒相，笑言會好好教育對方，避免自己的素顏或起床照被公諸於世。另外，衛詩雅表示待有空檔，會相約圈中好友包括陳家樂等吃飯慶祝封后。

與影迷重逢感驚喜 對於《破．地獄》票房快將突破1億7千萬港元，她高興說：「開心呀，反映到大家仲會入場睇戲，前兩日謝票都係滿座㗎，我成日同觀眾講好似見番屋企人咁，由第一日到依家都半年，我由未嫁到嫁，大家睇住我成長。」衛詩雅又談到最初於夏威夷謝票，有移居當地的港人表示希望加場，好讓自己的爸爸可以購票入場欣賞，結果早前在港謝票時再次遇見該觀眾，令她相當開心。