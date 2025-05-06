《中年3》7強晒冷造勢 趙浚承自覺超額完成 李金凱認內定季軍

《中年好聲音3》最後7強昨日舉行見面會造勢，對於網上瘋傳內定三甲名單惹起不少揣測，網傳內定「冠軍」的趙浚承平常心面對，認為已超額完成，「大魔王」張與辰就表示家人早就當他拿了獎，李金凱則開玩笑認同自己得「季軍」。

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音3》周日將首度移師啟德體藝館舉行決賽《登峯之戰》，最後7強參賽者包括陳芷盈、占士丁丁、黃博、張與辰、劉洋、李金凱和趙浚承，與新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮昨日現身屯門卓爾廣場舉行《中年好聲音3》7強見面會，「中2生」陳俞霏及沈宗賢則出席獻唱，吸引大批粉絲逼爆4層商場支持。

強調比賽透明度高 其中張與辰、占士丁丁和劉洋收到粉絲送上公仔和鮮花，目測張與辰最多支持者。節目監製吳國華透露跟葉蒨文開了多次會後，她最終落實加盟任評審，又表示早於半年前已游說羅志祥擔任評審，而張智霖從第一季便有收看節目，考慮了一天便答應加盟。近日網上瘋傳《中3》有內定三甲名單，冠軍為趙浚承、黃博亞軍、李金凱季軍、張與辰屈居殿軍，監製強調比賽公開及透明度高，不可能做手腳。

趙浚承聽到有關傳聞，自覺入到7強已超額完成，會放鬆心情準備決賽，沒有壓力。而李金凱聽聞自己是內定季軍後笑言：「內定啱呀！」至於張與辰被傳只得「梗頸四」不感失望，笑指早前回鄉，家人已當他拿了獎食飯慶祝，又透露10名家人將由馬來西亞來港支持，問到為何有10張門票之多，他講笑說：「家姐話買嘢換飛，但可能最終都係得兩個入到場。」